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На Соленом озере в Батайске пропал 38-летний отец-одиночка

На Соленом озере в Батайске пропал 38-летний отец-одиночка
В Батайске на Соленом озере пропал 38-летний мужчина. Об этом порталу Battime рассказала теща пропавшего Романа Спасенова Елена Асеева.

По словам женщины, зять пропал днем 10 июля. Он вышел из своего дома на улице Пролетарской и не вернулся. Романа видели купающимся на Соленом озере. Мужчина был в компании неизвестной женщины. С тех пор его никто не видел.

У пропавшего мужчины есть 15-летняя дочь, которую он воспитывает один. Жена батайчанина умерла несколько лет назад из-за тяжелой болезни. Близкие уверены, что с Романом случилась беда, ведь он не мог бросить дочь на столь длительное время. Родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

У Романа рыжие волосы, голубые глаза, загорелая кожа, рост - примерно 175-180 сантиметров. На левой лопатке есть татуировка в виде тигра.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону: 8-900-126-15-70.

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