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Пропавшая в Ростове уроженка Ставропольского края найдена мертвой

Пропавшая в Ростове уроженка Ставропольского края найдена мертвой
Пропавшая в Ростове 41-летняя Валерия Полиевктова найдена мертвой. Об этом 24 августа сообщили волонтеры, занимавшиеся ее розыском.

Валерия ушла из дома 7 августа и вскоре перестала выходить на связь. Родственники стали переживать, что с ней могла приключиться беда, поэтому написали заявление в полицию. К поискам подключили ростовский поисковый отряд. Несмотря на брошенные силы, отыскать Валерию живой не удалось. Что стало причиной ее смерти, предстоит выяснить специалистам.

Известно, что в Ростов женщина приехала из Ставропольского края. Она проживала в городе Ессентуки. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

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