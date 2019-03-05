При столкновении трёх автомобилей в Ростове пострадали два человека



Два человека пострадали при ДТП в Ростове-на-Дону. Авария случилась 7 марта около 8:30 на улице 1-й Луговой.



По проезжей части ехал «ГАЗ-3110» под управлением 48-летнего водителя. Разворачиваясь, он столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулём которой сидел 33-летний мужчина. «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Форд Транзит». Иномаркой управлял 61-летний водитель.



- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Лады», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Потерпевшие были доставлены в больницу каретой скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.