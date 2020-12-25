На Дону в строительном вагончике при пожаре погиб 58-летний мужчина

На Дону в станице Багаевской заживо сгорел 58-летний мужчина. Пожар произошел в ночь на 26 декабря на северной окраине райцентра.На стройплощадке стояли несколько вагончиков, в которых ночевали рабочие. Около двух часов ночи один из них загорелся. Пламя быстро охватило маленькую постройку. Проснувшиеся от яркого света и запаха гари рабочие вызвали спасателей и сами принялись его тушить. Однако огонь не отступал. Спасатели доехали до места ЧП примерно через полтора часа. Еще столько же боролись с огнем.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, после тушения в вагончике обнаружили тело 58-летнего мужчины.Предварительной причиной трагического пожара назвали короткое замыкание электропроводки.