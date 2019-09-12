Житель Ростовской области погиб при пожаре в летней кухне



Фото: www.utv.ru

В станице Егорлыкской при пожаре в летней кухне погиб местный житель. Возгорание произошло 13 сентября.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в 15:55. На место происшествия выехали три пожарных расчёта. На момент прибытия спасателей постройка была охвачена огнём на площади 54 квадратных метра.

- Во время тушения в доме обнаружен погибший – 57-летний мужчина, - рассказали в спасательном ведомстве.



К тушению привлекали семь спасателей и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.