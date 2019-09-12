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Житель Ростовской области погиб при пожаре в летней кухне

Житель Ростовской области погиб при пожаре в летней кухне
Фото: www.utv.ru
В станице Егорлыкской при пожаре в летней кухне погиб местный житель. Возгорание произошло 13 сентября.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в 15:55. На место происшествия выехали три пожарных расчёта. На момент прибытия спасателей постройка была охвачена огнём на площади 54 квадратных метра.
- Во время тушения в доме обнаружен погибший – 57-летний мужчина, - рассказали в спасательном ведомстве.

К тушению привлекали семь спасателей и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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