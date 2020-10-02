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На Дону произошел пожар в частном доме: есть пострадавший

На Дону произошел пожар в частном доме: есть пострадавший
В Семикаракорске Ростовской области произошел пожар в частном домовладении. Происшествие случилось 5 октября примерно в 8:30 в переулке Зеленом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание кровли произошло в одноэтажном доме № 9. Что стало причиной случившегося, пока не известно. Пламя быстро распространилось по крыше на площади 126 квадратных метров. В этот момент в строении находились четыре человека. Они пытались выбраться из полыхающего здания до приезда спасателей.

На месте работали девять пожарных, используя четыре единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось около 21:30.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП 25-летний парень отравился продуктами горения. Его госпитализировали.

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