На Дону произошел пожар в частном доме: есть пострадавший

В Семикаракорске Ростовской области произошел пожар в частном домовладении. Происшествие случилось 5 октября примерно в 8:30 в переулке Зеленом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание кровли произошло в одноэтажном доме № 9. Что стало причиной случившегося, пока не известно. Пламя быстро распространилось по крыше на площади 126 квадратных метров. В этот момент в строении находились четыре человека. Они пытались выбраться из полыхающего здания до приезда спасателей.На месте работали девять пожарных, используя четыре единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось около 21:30.В ведомстве добавили, что в результате ЧП 25-летний парень отравился продуктами горения. Его госпитализировали.