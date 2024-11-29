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Пожар на нефтебазе под Каменском тушат более 12 часов

Пожар на нефтебазе под Каменском тушат более 12 часов
В Ростовской области пожар на нефтебазе тушат свыше 12 часов. Огонь на территории промобъекта в Каменском районе вспыхнул после атаки беспилотников ночью 29 ноября.

На вызов прибыли более 100 спасателей почти на 40 единицах спецтехники. Уже больше половины суток они пытаются справиться со стихией.

Подобное ЧП на нефтебазе под Каменском-Шахтинским происходит второй за последние три месяца. Ранее этот же промышленный объект горел в конце августа после атаки беспилотников.
Фото: соцсети
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