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Власти сообщили об отсутствии повреждений зданий после атаки беспилотников в Каменском районе

Власти сообщили об отсутствии повреждений зданий после атаки беспилотников в Каменском районе
В результате атаки беспилотников в Ростовской области никто не пострадал, а жилые дома не были повреждены. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ведомстве рассказали, что на данный момент никто из жителей за помощью не обращался.

Ночью 28 августа система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата. После атаки дронов в Каменском районе загорелся склад с топливом. На данный момент на нефтебазе горят, по меньшей мере, три цистерны.

Напомним, что с 18 августа нефтебаза горит в Пролетарске.
Фото: Ростов ру
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