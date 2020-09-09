Пострадавший предприниматель рассказал о самочувствии после взрыва в машине в Ростовской области

Подорвавшегося в собственном авто мужчину доставили в БСМП-2 Ростова-на-Дону. Происшествие, которое едва не закончилось трагедией, случилось 9 сентября в хуторе Пятихатки Неклиновского района.Как ранее сообщалось, местный предприниматель сел за руль своей легковушки, но не успел он тронуться, как в машине произошел взрыв. Ему чудом удалось выжить. Пострадавший Юрий К. сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Он рассказал Rostov.ru о самочувствии.- После того, как я подорвался, меня сразу привезли на скорой в БСМП-2 Ростова-на-Дону, - поделился Юрий. - При взрыве очень пострадала голова, мучают постоянные головные боли. Чувствую себя очень плохо.Юрий может только догадываться, кому было выгодно его подорвать. Он говорит, что сейчас для него главное выздороветь, а уже потом искать злоумышленника.Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатого вещества, а также личность подложившего взрывчатку в машину дончанина.