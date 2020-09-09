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В Ростовской области местный предприниматель подорвался в своем авто

В Ростовской области местный предприниматель подорвался в своем авто
В Ростовской области предприниматель подорвался в своей машине. Происшествие случилось днем 9 сентября в хуторе Пятихатки Неклиновского района.

О происшествии сообщает портал DonDay.ru. Дончанин сел в свою машину и не успел тронуться с места, как в автомобиле прогремел взрыв. Мужчине чудом удалось выжить.

С тяжелой травмой его доставили в больницу. Сейчас о состоянии здоровья мужчины ничего не известно.

Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатого вещества, а также личность злоумышленника, подложившего взрывчатку в машину мужчины.

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