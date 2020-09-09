В Ростовской области местный предприниматель подорвался в своем авто
В Ростовской области предприниматель подорвался в своей машине. Происшествие случилось днем 9 сентября в хуторе Пятихатки Неклиновского района.
О происшествии сообщает портал DonDay.ru. Дончанин сел в свою машину и не успел тронуться с места, как в автомобиле прогремел взрыв. Мужчине чудом удалось выжить.
С тяжелой травмой его доставили в больницу. Сейчас о состоянии здоровья мужчины ничего не известно.
Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатого вещества, а также личность злоумышленника, подложившего взрывчатку в машину мужчины.