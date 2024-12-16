После удара авто парня отбросила под колеса иномарки в Батайске

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске 27-летенего пешехода отбросило в другой автомобиль после удара с иномаркой. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Жуткая авария случилась 15 декабря около 18:00 на улице Максима Горького. Молодой человек, 27 лет, переходил дорогу по пешеходному переходу. Вдруг его сбил автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением водителя 38 лет. От сильного удара парня отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса автомобиля «Джили Эмигрант».В результате аварии образовалась пробка. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу.