В Ростовской области 49-летний мужчина попал под колеса «Нивы»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске 49-летний мужчина, переходивший дорогу по «зебре», попал под колеса отечественного авто. Авария случилась около шести часов вечера 5 февраля на улице Горького.39-летний водитель «Нивы» подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время на дорогу вышел мужчина. Шофер решил не останавливаться и на полном ходу сбил пешехода.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пострадавшего с травмами доставили в больницу.