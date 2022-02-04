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В Ростовской области 49-летний мужчина попал под колеса «Нивы»

В Ростовской области 49-летний мужчина попал под колеса «Нивы»

В Батайске 49-летний мужчина, переходивший дорогу по «зебре», попал под колеса отечественного авто. Авария случилась около шести часов вечера 5 февраля на улице Горького.

39-летний водитель «Нивы» подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время на дорогу вышел мужчина. Шофер решил не останавливаться и на полном ходу сбил пешехода.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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