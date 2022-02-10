На Дону школьница попала под поезд

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В Ростовской области школьница попала под поезд. ЧП случилось 9 февраля в станице Тацинской, но об этом стало известно только сейчас.Как сообщает портал DonDay.ru, в тот день 13-летняя Дарья В. возвращалась из школы домой, но по дороге около 14:30 попала под движущийся состав. Что девочка делала на железной дороге, пока остается неизвестным. С множественными травмами пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Восьмикласснице необходимо лечение в Ростове, но из-за тяжелого состояния перевозить пациентку опасно.К девочке прибыла бригада медиков из областной детской больницы. Подробности произошедшего уточняются.