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Погибшие при пожаре на Комарова в Ростове уснули с непотушенной сигаретой

Погибшие при пожаре на Комарова в Ростове уснули с непотушенной сигаретой

Погибшие в пятиэтажке на улице Комарова, 3/3 Светлана Мартынова и Александр Богурад были соседями. Они скончались, отравившись продуктами горения. Об этом сообщает donday.ru.

В ночь на 31 января Александр зашел в гости к соседке и решил остаться у нее до утра. Около двух часов ночи они решили закурить в комнате. Однако они очень быстро уснули, так и не потушив сигареты. Упавшие на кровать окурки начали тлеть, затем мебель загорелась.

Жильцы пятиэтажки, проснувшиеся от запаха дыма, вызвали пожарных и попытались достучаться до Светланы, но двери никто не открывал. На момент прибытия спасателей пламя распространилось на 15 квадратах жилища. Как только огонь удалось потушить, в квартире нашли тела 50-летней хозяйки и ее 43-летнего гостя.

По факту случившегося следователи начали проверку. Точные обстоятельства гибели мужчины и женщины станут известны после судебных экспертиз.
фото: Личная страница Светланы в Одноклассниках
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