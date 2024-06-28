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В Ростовской области 12-летний электросамокатчик пострадал в ДТП с микроавтобусом

В Ростовской области 12-летний электросамокатчик пострадал в ДТП с микроавтобусом
В станице Егорлыкской Ростовской области школьник на электросамокате попал под колеса микроавтобуса. Происшествие случилось 27 июня около 18:30.

По предварительным данным, 12-летний мальчик ехал на электросамокате по улице Мира. В районе дома № 192 он выехал на дорогу, где столкнулся с «Фиатом Дукато».

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. По информации регионального УГИБДД, пострадавшего отвезли в больницу.
Фото: ГИБДД
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