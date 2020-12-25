СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Ростовской области
По факту гибели двух человек во время пожара в Ростовской области проводят проверку. Трагедия произошла в хуторе Красный Кут Октябрьского района в ночь на 28 декабря.
Дом, расположенный на улице Чистова, загорелся около полуночи. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали пожарных. Пока спасатели ехали на место, огонь охватил порядка 50 квадратных метров. Огнеборцы тушили пламя более двух часов. Когда пожар удалось ликвидировать, спасатели обнаружили тела 65-летнего мужчины и 37-летней женщины.
- Проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы уже назначены.