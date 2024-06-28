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В Ростовской области рыбаки обнаружили маслянистые разводы в реке

В Ростовской области рыбаки обнаружили маслянистые разводы в реке
В Ростовской области рыбаки обнаружили огромные пятна в Дону. Кадры маслянистых разводов местные жители разместили 28 июня в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, пятно разлилось неподалеку от Монастырского урочища (12 километров от Старочеркасской). На кадрах видно, что прямо в водоеме появились маслянистые коричневые разводы. Пятна похожи на мазут или нефть.

Что именно произошло, пока не известно. Жители призывают обратить внимание на проблему Минприроды. В водоеме могут обнаружить загрязнение.
Фото: СоцСети
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