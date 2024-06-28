Бывший начальник ФСИН из Ростовской области погиб в зоне СВО

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Бывший начальник ФСИН из Ростовской области, 49-летний Андрей Шпаков, погиб в зоне СВО. Похоронили бойца на родине, в Цимлянском районе, 17 мая.Андрей Шпаков родом из станицы Кумшацкой, Получил образование в Харьковском высшем пожарном училище, а перед уходом на СВО работал начальником инспекции ФСИН в Матвеево-Курганском районе. После выхода на пенсию в апреле 2023 года он подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО. В мотострелковой части ДНР Шпаков служил водителем.Похоронили бойца на родине. Посмертно Андрей Шпаков награжден орденом Мужества, передает «Придонье».