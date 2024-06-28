Ростовчане пожаловались на заросшую амброзией детскую площадку на Еременко

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В Ростове жители Еременко пожаловались на заросшую амброзией детскую площадку. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 27 июня.Как сообщили горожане, детская площадка между домами №№ 56/3 и 56/2 находится в ужасном состоянии. Игровые конструкции разрушены: территория заросла амброзией, по участку разбросан различный мусор.- Опасно играть детям на площадке. За время существования этого объекта администрация Советского района ни разу не появилась на площадке, чтобы проверить ее состояние, - пишут пользователи.На участке могут пострадать дети. Также нахождение на детской площадке может вызвать сильную аллергию из-за зарослей амброзии, тогда жителям понадобится медпомощь.Отметим, что проблема кроется в пыльце – она распространяется с ветром и попадает в дыхательные пути человека, вызывая тяжелейшие аллергические заболевания.Добавим, что за нескошенную амброзию полагается штраф. За нарушение граждане заплатят до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.