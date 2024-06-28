Фото: Дондей

В Ростове в поселке Орджоникидзе 1 июля отключат воду. Об этом сообщил «Ростовводоканал».С 8:00 до конца суток воду отключат в границах улиц: Зеленодольская — Урожайная — Димитрова. Без водоснабжения останется также храм на улице Димитрова, 43.Как сообщает городской водоканал, причиной неудобств стало переподключение водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Ремонтные работы будут проходить в створе улиц Грекова и Урожайной, Урожайной и Руставели, а также Руставели и Леваневского.