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В Ростове в поселке Орджоникидзе 1 июля отключат воду

В Ростове в поселке Орджоникидзе 1 июля отключат воду
В Ростове в поселке Орджоникидзе 1 июля отключат воду. Об этом сообщил «Ростовводоканал».

С 8:00 до конца суток воду отключат в границах улиц: Зеленодольская — Урожайная — Димитрова. Без водоснабжения останется также храм на улице Димитрова, 43.

Как сообщает городской водоканал, причиной неудобств стало переподключение водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Ремонтные работы будут проходить в створе улиц Грекова и Урожайной, Урожайной и Руставели, а также Руставели и Леваневского.
Фото: Дондей
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