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В Ростовской области будут судить мать, по вине которой погиб 6-летний сын

В Ростовской области будут судить мать, по вине которой погиб 6-летний сын
В Ростове идет суд над женщиной, которая спровоцировала ДТП, в котором погиб ее 6-летний сын. Людмилу Г. будут судить за нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека.

Трагедия случилась 7 апреля на трассе Заветное - Дубовское. Перед тем как сесть за руль, женщина распивала спиртные напитки. Людмилу Г. не остановил факт отсутствия прав. Она посадила в машину 6-летнего сына, 12-летнюю дочь и поехала по трассе. На подъезде к Дубовскому Людмила разогналась и потеряла управление.

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате 6-летний мальчик погиб во время ДТП, а 12-летняя дочка получила тяжелые травмы.

Убитую горем мать будут судить за смерть сына.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: УГИБДД по РО
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