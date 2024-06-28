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В Ростовской области на выходных будет солнечно и жарко

В Ростовской области на выходных будет солнечно и жарко
В Ростовской области ожидается солнечная и жаркая погода. Информацию сообщили в Гидрометцентре.

В субботу днем температура воздуха на юге региона (в Сальском, Песчанокопском районах) поднимется до +29 градусов. В центральной части (в Семикаракорском, Константиновском районах) и на севере (в Верхнедонском, Шолоховском районах) области температура поднимется на пару градусов выше. В Ростове ожидается потепление до +31 градуса. Ночью похолодает до +19 градусов.

После полудня 30 июня в южных районах температура воздуха поднимется до +33. На севере – до +31. В Ростове-на-Дону столбики термометров не превысят отметку +34 градуса. Ночью температура во всей области опустится примерно до +20.
Фото: Rostov.ru
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