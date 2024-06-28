В Ростовской области на выходных будет солнечно и жарко

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ожидается солнечная и жаркая погода. Информацию сообщили в Гидрометцентре.В субботу днем температура воздуха на юге региона (в Сальском, Песчанокопском районах) поднимется до +29 градусов. В центральной части (в Семикаракорском, Константиновском районах) и на севере (в Верхнедонском, Шолоховском районах) области температура поднимется на пару градусов выше. В Ростове ожидается потепление до +31 градуса. Ночью похолодает до +19 градусов.После полудня 30 июня в южных районах температура воздуха поднимется до +33. На севере – до +31. В Ростове-на-Дону столбики термометров не превысят отметку +34 градуса. Ночью температура во всей области опустится примерно до +20.