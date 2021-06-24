В Ростовской области во время игры в реке едва не утонул подросток

Подросток едва не утонул в реке, играя с другом. Происшествие случилось 25 июня у Мертвого Донца.Как рассказали в Ростовской областной службе спасения на воде, ребята играли на берегу. Один из них схватил кроссовок товарища и бросился в воду. Хозяин обуви побежал в реку за ним и не рассчитал силы. Проплыв несколько метров, он начал тонуть.К счастью, мимо на катере проплывали спасатели. Они вытащили ребят на борт. К счастью, помощь врачей им не понадобилась. А вот нагоняй мальчики получили. На место ЧП приехал директор школы, где они учатся, чтобы провести с ребятами беседу.