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Под Ростовом женщина за рулем «Мерседеса» протаранила витрину пекарни «Гридневъ». Происшествие случилось утром 24 декабря в хуторе Камышевахе.По словам очевидцев, водитель ехал по улице Малахитовой. В районе строения № 2 она попыталась припарковаться. Горе-автомобилистка перепутала педали и протаранила стеклянную стену хлебного магазина. Машина полностью заехала в зал.Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев.