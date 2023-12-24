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Под Ростовом женщина за рулем «Мерседеса» протаранила витрину пекарни

Под Ростовом женщина за рулем «Мерседеса» протаранила витрину пекарни
Под Ростовом женщина за рулем «Мерседеса» протаранила витрину пекарни «Гридневъ». Происшествие случилось утром 24 декабря в хуторе Камышевахе.

По словам очевидцев, водитель ехал по улице Малахитовой. В районе строения № 2 она попыталась припарковаться. Горе-автомобилистка перепутала педали и протаранила стеклянную стену хлебного магазина. Машина полностью заехала в зал.

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев.
Фото: социальные сети
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