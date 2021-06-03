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В Ростове женщина на иномарке перепутала педали и пробила кирпичный забор

В Ростове женщина на иномарке перепутала педали и пробила кирпичный забор
Источник фото: rostovroads.

В Ростове-на-Дону утром 5 июня произошло курьезное ДТП. Женщина за рулем «Тойота Рав 4» перепутала педали и пробила кирпичный забор на проспекте Буденновском, 10.

В районе поворота на улицу Тургеневскую 54-летняя автомобилистка, вместо того, чтобы притормозить, нажала на газ. Она пыталась избежать столкновения с другими машинами и «затормозила о кирпичный забор».

Ограждение от удара рассыпалось, а машина опрокинулась за него и упала на капот.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.

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