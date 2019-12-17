Под Ростовом кроссовер насмерть сбил водителя, попавшего в аварию



На трассе под Ростовом кроссовер насмерть сбил водителя, попавшего в ДТП. Авария произошла 18 декабря на 1 034-м километре автодороги М-4 «Дон».



По предварительным данным, 51-летний водитель ГАЗа не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. Мужчина вышел из своей машины, чтобы осмотреть повреждения. Ехавший по трассе водитель «Хендай Крета» не заметил человека и сбил его.

- Водитель ГАЗа получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчина скончался на месте происшествия.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.