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Под Ростовом кроссовер насмерть сбил водителя, попавшего в аварию

Под Ростовом кроссовер насмерть сбил водителя, попавшего в аварию
На трассе под Ростовом кроссовер насмерть сбил водителя, попавшего в ДТП. Авария произошла 18 декабря на 1 034-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 51-летний водитель ГАЗа не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. Мужчина вышел из своей машины, чтобы осмотреть повреждения. Ехавший по трассе водитель «Хендай Крета» не заметил человека и сбил его.
- Водитель ГАЗа получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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