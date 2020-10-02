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Под Ростовом потушили крупный пожар на складе пиротехники: видео

Под Ростовом потушили крупный пожар на складе пиротехники: видео
На рынке «Классик» потушили крупное возгорание на складе пиротехники. Происшествие случилось днем 6 октября на улице Малое Зеленое кольцо, 3.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на два складских помещения с макулатурой и пиротехникой. Площадь полыхающей территории составила 220 квадратных метров.


Пламя задело хранящиеся на складе фейерверки, из-за чего они начали взрываться. На месте работали 36 спасателей и 10 единиц техники. К счастью, из людей никто не пострадал. А вот нанесенный ущерб придется еще подсчитать.

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