Под Ростовом потушили крупный пожар на складе пиротехники: видео

На рынке «Классик» потушили крупное возгорание на складе пиротехники. Происшествие случилось днем 6 октября на улице Малое Зеленое кольцо, 3.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на два складских помещения с макулатурой и пиротехникой. Площадь полыхающей территории составила 220 квадратных метров.Пламя задело хранящиеся на складе фейерверки, из-за чего они начали взрываться. На месте работали 36 спасателей и 10 единиц техники. К счастью, из людей никто не пострадал. А вот нанесенный ущерб придется еще подсчитать.