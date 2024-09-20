В Ростовской области на трассе сгорела фура дотла

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В Ростовской области на трассе дотла сгорела фура. Инцидент случился 20 сентября около 4:00.На трассе Ростов — Таганрог около хутора Пятихатки загорелся большегруз марки «МАН». Пламя быстро окутало весь автомобиль. Очевидцы заметили пожар и тут же вызвали пожарных.К приезду огнеборцев огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Спустя час спасателям удалось ликвидировать пожар. С огнем боролись восемь пожарных на двух автоцистернах.К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.