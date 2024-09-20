Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области на трассе сгорела фура дотла

В Ростовской области на трассе сгорела фура дотла
В Ростовской области на трассе дотла сгорела фура. Инцидент случился 20 сентября около 4:00.

На трассе Ростов — Таганрог около хутора Пятихатки загорелся большегруз марки «МАН». Пламя быстро окутало весь автомобиль. Очевидцы заметили пожар и тут же вызвали пожарных.

К приезду огнеборцев огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Спустя час спасателям удалось ликвидировать пожар. С огнем боролись восемь пожарных на двух автоцистернах.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.