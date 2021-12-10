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Под Ростовом 47-летний мужчина пошел на рыбалку и пропал без вести

Под Ростовом 47-летний мужчина пошел на рыбалку и пропал без вести
В Ростовской области без вести пропал 47-летний рыбак. Алексей Газибар не выходит на связь уже сутки.

10 декабря он пошел на рыбалку. Мужчина приехал на реку Дон в Аксай, сел в лодку и отправился по течению. Больше его никто не видел. Вероятно, рыбака унесло течением, и он не смог вернуться на берег. Родственники забили тревогу на следующий день. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

На вид пропавшему - около 50 лет, у него рост - 180 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, глаза карие. Алексей был одет в серую графитовую куртку, ватные штаны зеленого цвета, серые зимние ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении рыбака, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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