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По дороге на Сальск водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку

По дороге на Сальск водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку
По пути на трассу Волгоград - Сальск водитель иномарки сбил ребенка. Авария произошла в районе населенного пункта в Котельниковском районе вечером 19 января.

По предварительной информации, 7-летняя девочка переходила проезжую часть по «зебре». В это время 54-летний водитель на «Ситроен С3» мчался в ее сторону. Не успев вовремя остановиться, мужчина сбил ребенка.

- В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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