По дороге на Сальск водитель иномарки сбил 7-летнюю девочку

По пути на трассу Волгоград - Сальск водитель иномарки сбил ребенка. Авария произошла в районе населенного пункта в Котельниковском районе вечером 19 января.По предварительной информации, 7-летняя девочка переходила проезжую часть по «зебре». В это время 54-летний водитель на «Ситроен С3» мчался в ее сторону. Не успев вовремя остановиться, мужчина сбил ребенка.- В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.