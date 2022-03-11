По дороге из Батайска в Ростов задымилась пассажирская маршрутка

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По дороге из Батайска в Ростов задымилась маршрутка с пассажирами. ЧП случилось утром 15 марта на Южном подъезде к донской столице.Маршрутка №212 загорелась, когда шофер выехал из Батайска. В салоне находились около двух десятков человек. В какой-то момент появился резкий запах паленой резины. Вскоре к нему добавился и дым, заполнивший собой весь транспорт. Пассажиры открыли окна, водитель - оставил открытыми двери. Однако останавливаться посреди трассы шофер не собирался.Когда маршрутка подъехала к ТРЦ «Мегмаг», водителя остановили сотрудники ДПС. Официальной информации о ЧП в ГУ МЧС по Ростовской области не смогли предоставить - вызова не было. При этом в региональном УГИБДД сообщили, что возгорания не было. А причиной едкого запаха стали зажатые колодки. В ЧП никто не пострадал.