На Дону произошло ДТП с участием двух автомобилей: погибли пять человек

В донском регионе произошла авария с участием отечественного автомобиля и иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 июля около 11:30 на 67 километре автодороги Ростов-Волгодонск.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, автомобилист на «Киа Серато» двигался по трассе в Багаевском районе. Он, по предварительным данным, выехал для обгона на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2112».В ведомстве сообщили, что в результате ДТП скончались пять человек, включая водителя и трех пассажиров отечественной легковушки. Одним из них являлся ребенок 7-8 лет. Шофер иномарки иномарки также погиб от полученных травм. Данные по случившемуся уточняются.