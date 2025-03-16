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Пять беспилотников сбили над Ростовской областью

Пять беспилотников сбили над Ростовской областью
Пять беспилотников сбили над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Каменском и Чертковском районах.

Всего над территорией страны силы ПВО сбили 31 беспилотник.
Фото: Ростов ру
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