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Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов — Москва

Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов — Москва
С рейса Ростов-на-Дону — Москва сняли пьяную пассажирку. Женщина устроила дебош на борту самолёта, и сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать на место сотрудников полиции. Происшествие случилось в аэропорту Платов 23 сентября.

Сообщалось, что пассажирка находилась в состоянии опьянения и нарушала покой других людей на борту. Женщина оказалось 45-летней жительницей Таганрога. Правоохранители сняли её с рейса, который вылетал в Домодедово.

- В отношении нарушительницы составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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