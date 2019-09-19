Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов — Москва



С рейса Ростов-на-Дону — Москва сняли пьяную пассажирку. Женщина устроила дебош на борту самолёта, и сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать на место сотрудников полиции. Происшествие случилось в аэропорту Платов 23 сентября.



Сообщалось, что пассажирка находилась в состоянии опьянения и нарушала покой других людей на борту. Женщина оказалось 45-летней жительницей Таганрога. Правоохранители сняли её с рейса, который вылетал в Домодедово.



- В отношении нарушительницы составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.