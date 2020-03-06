Пьяную пассажирку сняли с самолёта в Ростове



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Жительница Брянска не добралась до конечного пункта своего путешествия. Авиапассажирку сняли с самолёта в Ростове.



33-летняя женщина уже находилась в салоне самолёта в аэропорту Платов. Борт должен был направляться из донской столицы в Санкт-Петербург. Однако внешний вид пассажирки привлёк внимание сотрудников авиакомпании: она была сильно пьяна. Командир воздушного судна принял решение отстранить брянчанку от полёта. Для этого на борт были приглашены полицейские.

- Транспортные полицейские доставили женщину в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов, - рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по СКФО. - В отношении неё составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.



Жительнице Брянска грозят штраф либо административный арест на срок до пятнадцати суток.