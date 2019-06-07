Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов - Москва



В аэропорту Платов с самолёта сообщением Ростов - Москва сняли пьяную пассажирку. Инцидент произошёл 9 июня.



Правоохранители получили информацию о том, что на борту указанного самолёта требуется помощь полиции. Командир судна сообщил, что он отказал в перелёте пассажирке, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Ею оказалась 34-летняя жительница Москвы.



- В отношении гражданки полицейские составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или же 15 суток ареста.