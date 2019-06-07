Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов - Москва

Пьяную пассажирку сняли с рейса Ростов - Москва
В аэропорту Платов с самолёта сообщением Ростов - Москва сняли пьяную пассажирку. Инцидент произошёл 9 июня.

Правоохранители получили информацию о том, что на борту указанного самолёта требуется помощь полиции. Командир судна сообщил, что он отказал в перелёте пассажирке, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Ею оказалась 34-летняя жительница Москвы.

- В отношении гражданки полицейские составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или же 15 суток ареста.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.