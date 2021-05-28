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Пассажиры такси и водитель иномарки пострадали в массовой аварии

Пассажиры такси и водитель иномарки пострадали в массовой аварии
В Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП с участием такси. Авария произошла на ранним утром 30 мая.

По предварительным данным, 37-летний водитель авто «Хендай Акцент» ехал по улице Менжинского. В районе дома №2М мужчина не справился с управлением. Машину вылетела на встречку и протаранила две иномарки, остановившиеся на светофоре. От удара капоты такси «Акцента» и «Рено Логан» разбились. «Ауди» получил меньше всего повреждений - в районе правой передней фары.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали два пассажира такси и водитель «Акцента». Их с травмами госпитализировали.

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