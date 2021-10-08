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Пассажирский ПАЗик попал в ДТП в Батайске

Пассажирский ПАЗик попал в ДТП в Батайске
В Батайске произошла авария с участием пассажирского ПАЗика. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 октября на улице Кооперативной.

По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем иномарки «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус марки ПАЗ. К счастью, никто в результате аварии не пострадал.

Автомобили получили многочисленные повреждения. Больше досталось иномарке. У машины смята передняя часть, а ремонт автомобиля обойдется не в одну тысячу рублей.
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