Пассажирский ПАЗик попал в ДТП в Батайске

В Батайске произошла авария с участием пассажирского ПАЗика. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 октября на улице Кооперативной.По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем иномарки «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус марки ПАЗ. К счастью, никто в результате аварии не пострадал.Автомобили получили многочисленные повреждения. Больше досталось иномарке. У машины смята передняя часть, а ремонт автомобиля обойдется не в одну тысячу рублей.