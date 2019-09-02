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Парень с девушкой ограбили пенсионера в Ростовской области

Парень с девушкой ограбили пенсионера в Ростовской области
На пенсионера в Ростовской области напали молодые парень с девушкой. Злоумышленники поджидали свою жертву в роще. Происшествие случилось 2 сентября в Аксае.

В отдел полиции позвонил мужчина и рассказал, что на него напали. Прибывшим на место правоохранителям он рассказал, что пара, вооружённая ножом и газовым баллончиком, отобрала у него деньги и мобильный телефон.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 21-летняя девушка и 19-летний парень. Украденные деньги они уже успели потратить. Телефон полицейские вернули владельцу.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

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