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В Ростове два местных жителя ограбили мужчину возле магазина

В Ростове два местных жителя ограбили мужчину возле магазина
Возле магазина в Ростове-на-Дону двое неизвестных ограбили мужчину, отобрав у него 48 тысяч рублей. Происшествие случилось в Советском районе города, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что когда он вышел из магазина, к нему подошли незнакомцы. Они силой отобрали у него деньги и скрылись. Мужчина описал нападавших, после этого ориентировку передали всем постам. Вскоре удалось задержать 30-летнего и 28-летнего подозреваемых.

- Часть похищенного они успели потратить, - добавили в ведомстве. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый группой лиц».

Сейчас они находятся под стражей. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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