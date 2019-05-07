В Ростове два местных жителя ограбили мужчину возле магазина



Возле магазина в Ростове-на-Дону двое неизвестных ограбили мужчину, отобрав у него 48 тысяч рублей. Происшествие случилось в Советском районе города, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Потерпевший рассказал правоохранителям, что когда он вышел из магазина, к нему подошли незнакомцы. Они силой отобрали у него деньги и скрылись. Мужчина описал нападавших, после этого ориентировку передали всем постам. Вскоре удалось задержать 30-летнего и 28-летнего подозреваемых.



- Часть похищенного они успели потратить, - добавили в ведомстве. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый группой лиц».



Сейчас они находятся под стражей. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.