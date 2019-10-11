Парень с девушкой из Батайска ограбили ростовчанина



В Ростове парень с девушкой из Батайска ограбили прохожего. Подозреваемых в разбое задержали 12 октября.



Пара прибыла в донскую столицу ночью, чтобы подзаработать на краже. На улице они приметили мужчину. Молодой человек достал нож и стал угрожать им прохожему. Девушка тем временем забрала у него телефон.



Когда парочка скрылась с мобильником, ростовчанин позвонил в полицию. Из дежурной части информацию об ограблении передали патрулирующим нарядам. Вскоре на одной из улиц в центре города сотрудники ППС заметили молодых людей, похожих на подозреваемых. Пару задержали и доставили в отдел полиции.

- В отношении 22-летнего молодого человека и 21-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Подозреваемые заключены под стражу.



В ходе проверки выяснилось, что ранее девушка уже была судима за подобное преступление.