Парень на ВАЗе сбил мужчину в Таганроге



В Таганроге молодой человек за рулём легковушки сбил человека. Инцидент случился 19 февраля около 18:30 на улице Чехова.



В районе дома № 282 проезжую часть пересекал 52-летний мужчина. По предварительным данным, он шёл по «зебре» или же рядом с ней. В это время по дороге двигался «ВАЗ-2109» под управлением 24-летнего парня.



Видимо, молодой человек не заметил пешехода и сбил его. Мужчина получил различные травмы.



- Бригада скорой помощи доставила его в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.