Опубликовали кадры последних часов жизни погибшего семиклассника в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в интернете распространилось видео, запечатлевшее последние часы жизни погибшего семиклассника Ярослава Л. Ролик появился 21 мая. Об этом сообщает Donday.На видео Ярослав пытается идти за группой старших подростков, но вскоре отстает. Ребенок выглядит неуверенным и держится в стороне. Вероятно, это последние кадры его жизни. Полиция нашла видео и связалась с подростками. Оказалось, они не были друзьями Ярослава. Мальчик присоединился к ним, но вскоре ушел. Подростки вернулись домой в тот же вечер.Ярослав пропал 20 мая. Его родители сразу начали поиски. К ним присоединились добровольцы, соседи, родители одноклассников, полиция и СМИ.Позже полиция сообщила о находке тела в реке Темерник рядом с улицей Республиканской. Это подтвердило худшие опасения. Тело было опознано. Мать мальчика отправилась подтвердить личность.Следователи выясняют обстоятельства смерти и причины, по которым тело оказалось в воде.