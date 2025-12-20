- Для нас это большая честь - раньше ни один донской шахматист не доходил до соревнований такого уровня. Очень надеемся на Андрея, - отметил Арутюн Сурмалян.

Фото: Федерация шахмат России

Федерация шахмат России и ГК «Сокол» подписали соглашение о сотрудничестве. Значимое событие прошло в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника 19 декабря.Ключевой целью объединения сторон стала поддержка российского гроссмейстера Андрея Есипенко в подготовке к турниру претендентов ФИДЕ 2026 года. Этот матч является одним из самых главных событий у шахматистов. В нем принимают участие лучшие игроки мира.При подписании соглашения о сотрудничестве присутствовали президент ФШР Андрей Филатов, президент группы компаний «Сокол» и президент Федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, а также сам гроссмейстер Андрей Есипенко.Андрей Филатов подчеркнул, что значимую роль в развитии шахматиста сыграл Арутюн Сурмалян. Благодаря в том числе играм в донской столице Андрей Есипенко смог дойти до турнира претендентов.В свою очередь Андрей Есипенко выразил слова благодарности Андрею Васильевичу, Арутюну Арменаковичу и Александру Васильевичу за поддержку. Она поможет гроссмейстеру подготовиться к решающему турниру и прославить не только свой регион, но и всю страну.Андрей Есипенко родился в 2002 году в Новочеркасске. Юный шахматист сделал первые шахматные шаги в пять лет в ДЮСШ Ростова-на-Дону. 2012 год стал для юного шахматиста переломным. В то время Андрей начал заниматься с гроссмейстером Дмитрием Кряквиным. Мальчик стал призером первенства России, после чего завоевал первенство Европы в своей возрастной группе. Андрей стал настоящим вундеркиндом. он участвовал в соревнованиях с 17-летними участниками.Участие в турнире претендентов станет еще одной возможностью продемонстрировать свои способности.