Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Федерация шахмат России и ГК «Сокол» подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация шахмат России и ГК «Сокол» подписали соглашение о сотрудничестве
Федерация шахмат России и ГК «Сокол» подписали соглашение о сотрудничестве. Значимое событие прошло в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника 19 декабря.

Ключевой целью объединения сторон стала поддержка российского гроссмейстера Андрея Есипенко в подготовке к турниру претендентов ФИДЕ 2026 года. Этот матч является одним из самых главных событий у шахматистов. В нем принимают участие лучшие игроки мира.

При подписании соглашения о сотрудничестве присутствовали президент ФШР Андрей Филатов, президент группы компаний «Сокол» и президент Федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, а также сам гроссмейстер Андрей Есипенко.

Андрей Филатов подчеркнул, что значимую роль в развитии шахматиста сыграл Арутюн Сурмалян. Благодаря в том числе играм в донской столице Андрей Есипенко смог дойти до турнира претендентов.

- Для нас это большая честь - раньше ни один донской шахматист не доходил до соревнований такого уровня. Очень надеемся на Андрея, - отметил Арутюн Сурмалян.


В свою очередь Андрей Есипенко выразил слова благодарности Андрею Васильевичу, Арутюну Арменаковичу и Александру Васильевичу за поддержку. Она поможет гроссмейстеру подготовиться к решающему турниру и прославить не только свой регион, но и всю страну.

Андрей Есипенко родился в 2002 году в Новочеркасске. Юный шахматист сделал первые шахматные шаги в пять лет в ДЮСШ Ростова-на-Дону. 2012 год стал для юного шахматиста переломным. В то время Андрей начал заниматься с гроссмейстером Дмитрием Кряквиным. Мальчик стал призером первенства России, после чего завоевал первенство Европы в своей возрастной группе. Андрей стал настоящим вундеркиндом. он участвовал в соревнованиях с 17-летними участниками.

Участие в турнире претендентов станет еще одной возможностью продемонстрировать свои способности.
Фото: Федерация шахмат России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.