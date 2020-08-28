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Один погиб, и трое пострадали в ДТП на трассе под Сальском

Один погиб, и трое пострадали в ДТП на трассе под Сальском
На трассе Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск произошло ДТП с погибшим. Авария случилась 28 августа в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 50-летний водитель за рулем «Лады Калины» ехал из Сальска и на повороте съехал на влажную обочину, после чего вылетел в кювет и перевернулся.

От удара погибла 49-летняя пассажирка. Водитель, а также 27-летняя девушка и двухмесячный малыш получили травмы. Они были доставлены в больницу.

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