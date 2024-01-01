Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Азов-Староминская погиб человек, двое пострадали в лобовом ДТП

На трассе Азов-Староминская погиб человек, двое пострадали в лобовом ДТП
На трассе в Ростовской области случилось жуткое ДТП. Авария, в которой погиб 42-летний мужчина, произошла 1 января около 6:30 в Азовском районе.

Этим утром водитель «ВАЗ-2112» двигался по автодороге Азов-Староминская. На 50-м километре он выехал на встречную полосу, по которой ехал «Хендай Акцент».

Удар был настолько сильным, что транспорт отбросило в разные стороны. Обе машины получили повреждения.

— В результате аварии пострадали пассажиры «Хендай» в возрасте 32 и 56 лет, — добавили в УГИБДД по Ростовской области. — Водитель «ВАЗ» тоже был доставлен в медучреждение, но его не удалось спасти. 42-летний мужчина скончался в больнице.
Фото: соцсети (тг Азов События).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.