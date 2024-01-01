На трассе Азов-Староминская погиб человек, двое пострадали в лобовом ДТП

Фото: соцсети (тг Азов События).

На трассе в Ростовской области случилось жуткое ДТП. Авария, в которой погиб 42-летний мужчина, произошла 1 января около 6:30 в Азовском районе.Этим утром водитель «ВАЗ-2112» двигался по автодороге Азов-Староминская. На 50-м километре он выехал на встречную полосу, по которой ехал «Хендай Акцент».Удар был настолько сильным, что транспорт отбросило в разные стороны. Обе машины получили повреждения.— В результате аварии пострадали пассажиры «Хендай» в возрасте 32 и 56 лет, — добавили в УГИБДД по Ростовской области. — Водитель «ВАЗ» тоже был доставлен в медучреждение, но его не удалось спасти. 42-летний мужчина скончался в больнице.