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В Ростове в ДТП один погиб и четверо пострадали

В Ростове в ДТП один погиб и четверо пострадали
В Ростове в лобовом ДТП один погиб и четверо пострадали. Авария произошла 14 октября в поселке Верхнетемерницком на улице Обсерваторной.

По предварительным данным, 54-летний мужчина на «ВАЗ-212140» ехал возле дома № 104. В какой-то момент он вылетел на «встречку» и на большой скорости врезался в «Хендай Крету» под управлением 45-летнего водителя.

От сильного удара машина едва не превратилась в груду металлолома.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Его пассажир скончался до приезда «скорой». В больницу доставили водителя «Хендай» и двух его пассажиров, 38 и 64 лет.
Фото: Соцсети.
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