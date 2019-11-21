В Ростове перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в убийстве жены и ребенка



В Ростове-на-Дону будут судить военнослужащего, обвиняемого в убийстве жены и ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.



Трагедия произошла вечером 11 января в Краснодаре. Следствие считает, что у военнослужащего Бондаренко возник конфликт с женой на почве ревности. В пылу ссоры мужчина нанес супруге несколько ударов молотком по голове. Расправившись с женщиной, он ударил орудием убийства мальчика. От полученных травм пострадавшие скончались.



После преступления домой внезапно пришла мать подсудимого. Бондаренко набросился с молотком и на родственницу. Однако та успела увернуться и покинуть жилище.



Обвиняемый предстанет перед судом 25 ноября.