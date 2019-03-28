Обвиняемый в убийстве 23-летней ростовчанки рассказал, как расправился с жертвой



Обвиняемый в убийстве 23-летней Марии Перебейнос рассказал, как расправился с ней. Об этом 1 апреля рассказали в СУ СКР по Ростовской области.



Как сообщалось ранее, Мария пропала 30 августа 2018 года, уйдя на пробежку. Через несколько дней ее нашли с перерезанным горлом в кустах. Под подозрение пал молодой человек девушки, но после всех экспертиз выяснилось, что к убийству ростовчанки он не причастен.



Через семь месяцев после убийства полицейские арестовали подозреваемого в убийстве. Им оказался 37-летний ростовчанин, ранее несколько раз судимый. На допросе он рассказал, что в день трагедии познакомился с Марией, однако девушка была к этому не готова. Тогда мужчина стал скандалить с ней.



Когда словесные аргументы закончились, негодяй достал нож и перерезал им горло жертве. Когда понял, что натворил, он оттащил тело Марии в кусты, а сам скрылся с места происшествия.



- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.