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Обломки беспилотника, сбитого в Неклиновском районе, повредили загородный лагерь

Обломки беспилотника, сбитого в Неклиновском районе, повредили загородный лагерь
В Неклиновском районе система ПВО сбила беспилотник. Обломки БПЛА повредили загородный лагерь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области.

Напомним, ранее стало известно, что утром средствами радиоэлектронной борьбы был сбит беспилотный летательный аппарат.

- В результате падения беспилотника и детонации взрывного устройства были повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере, - заявил Василий Голубев

Зимой лагерь не работает, и там никого не было. Пострадавших нет.
Фото: Ростов ру
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