Обломки беспилотника, сбитого в Неклиновском районе, повредили загородный лагерь
В Неклиновском районе система ПВО сбила беспилотник. Обломки БПЛА повредили загородный лагерь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области.
Напомним, ранее стало известно, что утром средствами радиоэлектронной борьбы был сбит беспилотный летательный аппарат.
- В результате падения беспилотника и детонации взрывного устройства были повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере, - заявил Василий Голубев
Зимой лагерь не работает, и там никого не было. Пострадавших нет.